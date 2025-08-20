  1. Anasayfa
İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki...

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki...
Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Osasuna'yı tek golle mağlup ederken bir yandan da Arda Güler'e yapılan büyük sürpriz gündem oldu...
İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki... 1 18

Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Osasuna'yı tek golle mağlup ederken bir yandan da Arda Güler'e yapılan büyük sürpriz gündem oldu...

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Osasuna'yı tek golle mağlup ederken Arda Güler'i ailesi yalnız bırakmadı. Milli yıldızın sevgilisi Duru Nayman gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Maç boyunca Duru Nayman, Arda Güler'i ve atmosferi fotoğrafladı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki... 3 38

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda 90 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı göz doldurdu.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Real Madrid'de sezonun yeni oyuncu kurucu rolünü üstlenen Arda Güler, Osasuna karşısında ilk maçına çıkarken ailesinin desteğini de yanına aldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki... 5 58

Santiago Bernabéu tribünlerinde taraftarlar ile birlikte yerini alan Güler ailesinin yanında milli yıldızın kız arkadaşı Duru Nayman da yer aldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki... 6 68

MAÇ BOYUNCA KAMERASI İLE TAKİP ETTİ

Kamerasını alan Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve sezonun ilk maçındaki atmosferi fotoğraflamaya çalıştı.

MAÇ BOYUNCA KAMERASI İLE TAKİP ETTİ

Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyunu yönlendiren Arda Güler tribünleri dolduran taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler öyle bir sürprizle karşılaştı ki... 8 88
