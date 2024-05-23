Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!

Türkiyenin gündemine oturan Atv kazasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!

Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşlarıyla ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci’ya çarpan ve ölümüne neden Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçtı.

Önce Mısır'a oradan ABD'ye geçen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında ise yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ABD ADALET BAKANLIĞINA İLETİLDİ

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal süre beklenmedi ve belgeler 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!

3 SAAT İÇERİSİNDE OĞLUNU KAÇIRDI

Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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