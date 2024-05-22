Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti…

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’i tanıyan ülkeler hakkında konuştu. Dünyada büyük yankı uyandıran gelişmeden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti…

Ankara’da bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Norveç, İspanya ve İrlanda, Filistin’i tanıma kararı almıştı. Bu durum İsrail’in tepkisine yol açsa da Türkiye ve diğer bazı ülkeler memnuniyetle karşıladı.

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MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, Beştepe’de gerçekleşen törende dünya üzerinde zulme uğrayan insanlık adına konuştu. Özellikle de Filistin’de yaşananlara değinen Erdoğan, 3 ülkeye birden teşekkür etti;

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“Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacakları açıklamalarından büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Filistin devletini tanımayan ülkeleri daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz.

Türkiye olarak neredeyse bir sorun ve dram varsa tüm imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.”

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BATI, NETANYAHU’NUN ARKASINDA

“Hamas önceki hafta ateşkes teklifi kabul ettiğini açıkladı. İsrail, uzlaşmaz tavrını sürdürdü. Refah'a saldırarak gerçek yüzünü gösterdi. Batılı güçler Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de işgal bitmez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları artıyor.

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İsrail yönetiminin daha fazla insan ölmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi gerekiyor. İsrail, Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin topraklarını alenen gasp ediyor.

Hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama sistem tarafından korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, bölgedeki birçok ülkede basın özgürlüğünde üst sıralarda yer alıyor.”

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