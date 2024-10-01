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NBA efsanesi 58 yaşında hayata veda etti

NBA'in ünlü oyuncularından Dikembe Mutombo, 58 yaşında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

NBA efsanesi 58 yaşında hayata veda etti
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Basketbolculuk kariyerinin ardından NBA'in dünya çapındaki elçisi olarak görev yapan ünlü Dikembe Mutombo, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kongolu yıldız beyin kanseri nedeniyle öldü. Mutombo'nun ailesi, Mutombo'nun iki yıl önce beyin tümörüne tedavi gördüğünü bildirdi.

2.18 metre boyundaki Mutombo, 2008-09 sezonu sonunda emekli olmadan önce NBA'de 18 sezon oynadı. Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets'ta oynadı. Mutombo, 4 kez yılın savunmacısı ve 8 kez All-Star seçildi.

Dikembe Mutombo, tüm zamanların NBA ribaunt sıralamasında 20. sırada ve blok sıralamasında Hakeem Olajuwon'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 2015 yılında Dikembe Mutombo, kariyeri boyunca 9.8 sayı ve 10.3 ribaunt ortalamaları ile Hall of Fame seçildi.

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