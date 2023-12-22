Türkiye resmen sallanıyor! Hatay'daki deprem vatandaşı sokağa döktü!

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde kendini sokağa atan vatandaşlar, ateş yakarak ısındı.

HATAY YİNE SALLANDI

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Antakya kent merkezinde tedirginliğe neden oldu. Deprem sonrası kendini sokakta bulan vatandaşlar soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlarda evlerine ve konteynerlerine girmeyerek ateş yakarak ısındı.



Havanın soğuk olduğunu ifade eden Nevim Kurt, “Deprem oldu, korktuk dışarı çıktık. Şimdi ateş yakıyoruz” dedi.



Deprem sonrası ısınmak için ateş yaktıklarını belirten Mehmet Türkoğlu isimli vatandaş, “Deprem oldu, her zamanki gibi korktuk. Aşağı indik ateş yaktık, ısınıyoruz” dedi.

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