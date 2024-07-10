Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber geldi. Daha önce üç kez beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden beynine pıhtı atması sonucu yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

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Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı

Sürekli beynine pıhtı atması sonu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber gelerek yine beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

USTA OYUNCU YENİDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'ın (75) akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

AKCİĞERİNDE ENFEKSİYON OLUŞTU

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada, büyük bir rahatsızlık ya da entübelik bir durumun olmadığını söyledi.

Kural "Fizik tedavi merkezinde tedavi devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Yoğun bakımda üçüncü gündeyiz ama tedbir amaçlı." dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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