  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye Lübnan için harekete geçti! Türk vatandaşları için tahliyeler başlıyor

Türkiye Lübnan için harekete geçti! Türk vatandaşları için tahliyeler başlıyor

Türkiye Lübnan'da yaşanan savaş nedeniyle harekete geçerek, Dışişleri bakanlığından yapılan son dakika açıklaması ile Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının bu gün itibari ile deniz yolu ile tahliyesine başlanacağı duyuruldu

Türkiye Lübnan için harekete geçti! Türk vatandaşları için tahliyeler başlıyor
Yayınlanma:

İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırı sonrası ülkede yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye harekete geçerek tahliye kararı alındığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SON DAKİLKA HABERİ İLE DUYURDU

Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

TAHLİYELER DENİZ YOLU İLE YAPILACAK

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Gazze'de ölülere de yer kalmadı! 8 Ekim 2024 Salı gazete manşetleri
Gazze'de ölülere de yer kalmadı! 8 Ekim 2024 Salı gazete manşetleri
Tarih sizi affetmeyecek! İsrail'in soykırımını destekleyen ülkeler
Tarih sizi affetmeyecek! İsrail'in soykırımını destekleyen ülkeler
İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında
İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında
Dünyada en çok çay tüketen ülke belli oldu? Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada en çok çay tüketen ülke belli oldu? Türkiye kaçıncı sırada?
İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu