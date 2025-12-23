Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya: İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'in listesi...

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren siyah-beyazlılar ise organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Beşiktaş, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

STAT: Chobani

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 20:30

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

4 OYUNCU İLKİ YAŞAYACAK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

KARTAL SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.

Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU İLKİ YAŞAYABİLİR

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

LİGDEKİ MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile sahasında oynadığı derbiden mağlup ayrıldı.

Ligin 11. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli takım karşısında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 3-2 kaybetti.

Aynı maçta teknik direktör Sergen Yalçın da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.

