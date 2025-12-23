Meteoroloji uyardı: O, bölgelerde sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu sabah saatlerine kadar 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu 5 ila 7, akşam saatlerine kadar yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunun açıkları akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Akdeniz 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.