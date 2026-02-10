  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!

CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle beraber partide 'sağ-sol' tartışması olay çıkardı, 5 belediye başkanı daha istifa yolunda...

CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!
Yayınlanma:

CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle beraber partide 'sağ-sol' tartışması olay çıkardı, 5 belediye başkanı daha istifa yolunda...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle beraber partide 'sağ-sol' tartışması patlak verdi. Ankara'da 5 CHP'li belediye başkanının daha istifa edeceği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kazan kaynıyor. Genel Başkan Özgür Özel yönetimine tepki göstererek partiden ayrılanlara bir yenisi daha eklendi.

Geçen ağustos ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AK Parti saflarına geçmesinin ardından CHP bu kez de Türkiye'nin en büyük dördüncü ilçesi olan Ankara Keçiören'de Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla sarsıldı.

CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!

CHP'DE SAĞ-SOL KRİZİ

Özgür Özel'in kurultayda sağ kökenli Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın isteği doğrultusunda Berk Kılıç'ı Parti Meclisi'ne aldığını söylemesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Yönetimi eleştiren bazı partililer, yönetim ve liderlik krizi olduğunu savundu.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP’nin son dönemdeki “Yüzde 50+1 için normalleşmeye ve sağ seçmene ihtiyacımız var” söylemine karşı çıkan partililer “Sağdan değil soldan, kendi içimizden insanlarla yol yürümemenin sonucunu yaşıyoruz” görüşünü paylaştı.

CHP kurmayları, ilerleyen süreçte partinin “sağ” söylemlerini seçmenlere anlatmakta zorlanacağını ifade ediyor.

"ÖZEL'E DEĞİL YAVAŞ'A BAĞLIYIZ"

Buna rağmen Ankara’nın CHP’li belediye başkanlarından Özgür Özel yerine Mansur Yavaş’a “bağlılık” açıklaması gelmesi dikkat çekti.

5 BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA EDECEK

CHP’den istifa edecekleri iddia edilen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, yaptıkları açıklamada Özgür Özel’e değil Mansur Yavaş’a bağlılık bildirdi.

İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!

O evde akıl almaz olay! Bir deri bir kemik bulundu, komşuların ifadesi şaşkınlık yarattı!O evde akıl almaz olay! Bir deri bir kemik bulundu, komşuların ifadesi şaşkınlık yarattı!

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildiOrdu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi
Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi: Küfürlerden sonra istifa kararı aldım
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi: Küfürlerden sonra istifa kararı aldım
Devlet Hastanesinde rüşvet skandalı: 2 doktor gözaltına alındı!
Devlet Hastanesinde rüşvet skandalı: 2 doktor gözaltına alındı!
Rejimi devirmek boş bir hayal: 10 Şubat 2026 Salı güncel gazete manşetleri
Rejimi devirmek boş bir hayal: 10 Şubat 2026 Salı güncel gazete manşetleri
CHP'de istifa depremi sürüyor: Akşener iddiası siyaset gündemini salladı!
CHP'de istifa depremi sürüyor: Akşener iddiası siyaset gündemini salladı!