Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında yabancı cisim bulundu. Bunun üzerine İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri inceleme yapmak için yola çıktı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında yabancı cisim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İNCELEME YAPMAK İÇİN İSTANBUL'DAN EKİP GİTTİ

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!

Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'nı oynamıştı: Şıvga Gerez hayat mücadelesini kaybetti! Şıvga Gerez kimdir?

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta zam geliyor! İşte güncellenen fiyatlar