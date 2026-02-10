  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında yabancı cisim bulundu. Bunun üzerine İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri inceleme yapmak için yola çıktı...

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi
Yayınlanma:

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında yabancı cisim bulundu. Bunun üzerine İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri inceleme yapmak için yola çıktı...

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında yabancı cisim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi

İNCELEME YAPMAK İÇİN İSTANBUL'DAN EKİP GİTTİ

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!

Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'nı oynamıştı: Şıvga Gerez hayat mücadelesini kaybetti! Şıvga Gerez kimdir?Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'nı oynamıştı: Şıvga Gerez hayat mücadelesini kaybetti! Şıvga Gerez kimdir?

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta zam geliyor! İşte güncellenen fiyatlarAraç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta zam geliyor! İşte güncellenen fiyatlar

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!
CHP resmen dökülüyor, sağ- sol karıştı: 5 belediye başkanı daha istifa edecek!
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi: Küfürlerden sonra istifa kararı aldım
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi: Küfürlerden sonra istifa kararı aldım
Devlet Hastanesinde rüşvet skandalı: 2 doktor gözaltına alındı!
Devlet Hastanesinde rüşvet skandalı: 2 doktor gözaltına alındı!
Rejimi devirmek boş bir hayal: 10 Şubat 2026 Salı güncel gazete manşetleri
Rejimi devirmek boş bir hayal: 10 Şubat 2026 Salı güncel gazete manşetleri
CHP'de istifa depremi sürüyor: Akşener iddiası siyaset gündemini salladı!
CHP'de istifa depremi sürüyor: Akşener iddiası siyaset gündemini salladı!