İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
İYİ Parti Sözcüsü, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Yayınlanma:
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz partisinden ihraç edildi
İYİ Parti Sözcüsü, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
O evde akıl almaz olay! Bir deri bir kemik bulundu, komşuların ifadesi şaşkınlık yarattı!
Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı dikkat çekti! Olay yerine ekipler sevk edildi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY için imzalar atıldı!
Gündem