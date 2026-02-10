  1. Anasayfa
İYİ Parti'den son dakika açıklama: Mehmet Emin Korkmaz partiden ihraç edildi!

İYİ Parti Sözcüsü, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

