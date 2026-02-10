Devlet Hastanesinde rüşvet skandalı: 2 doktor gözaltına alındı!
İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet aldığı iddia edilen görevli 2 doktor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gözaltına alındı...
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
