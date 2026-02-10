CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi: Küfürlerden sonra istifa kararı aldım

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan ilk açıklama geldi!

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti’ye geçeceği için istfia ettiği yönündeki iddialara bakın nasıl cevap verdi...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinde istifa ettiğini açıkladı. Özarslan tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına telefonla bağlanarak yeni açıklamalarda bulundu.

Özarslan, Genel Başkan Özgür Özel’le cuma gecesi görüştüğünü belirterek, “Eğer görüşmedik diyorsa bunu iddia ediyorsa ve bende bunu ispalarsam kendisi genel başkanlıktan istifa etsin, yoksa aksi halde ben Keçiören Belediye Başkanlığından istifa ederim” çıkışıyla gündemi sarstı.

“BÖYLE BİR PLANIMIZ YOKTU”

Özarslan AK Parti’ye geçip geçmeyeceğine dair şu açıklamalara yer verdi;

“Ben günlerdir derdimi anlatıyorum ama ısrarla anlamamaya çalışıyorlar. Derdimizi anlatırken bizim böyle bir planımız yoktu. Ve bunun olmadığını da 2 gündür söylüyorum. Böyle bir olay yokken bu hale getirildi olay dedi.

“ÖZGÜR BEY İLE CUMA GECESİ GÖRÜŞTÜM”

Özarslan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti; “İl başkanı ile kendi makamımda görüştüm. Bu durumu görüştüm izah ettim oda iyi yapmışsın dedi. Genel merkez üst düzey yöneticileyile görüştüm bu durumu anlattım. Parti meclis üyemin haberi var. Hatta hatta geçen akşam genel başkanımızın bana atmış olduğu sinkaflı mesajlardan önceki akşam da sayın genel başkanımla ben zaten görüştüm. Mansur bey benimle görüşmedi. Genel başkanla cumayı cumartesiye bağlayan gece görüştüm. Görüşmede ayrılacağımı söylemedim öyle bir şey yok. Kendisi dedi ki tekrar güven tazemelek istiyorsan sosyal medyada televizyonlarda çıkan haberlere yanıt ver dedi. Bende ‘niye verecekmişim, benim hükümetle ilişkilerim iyi, belediyemize iyi almıiım, knetsel dönüşümde start vermişim durup dururken neden ilişkilerimi bozayım’ dedim.

Haberin Devamı

“OLAYLAR BURAYA NASIL GELDİ BEN DE ANLAMADIM”

Bu aşamaya nasıl gelindiği bende anlamadım kimse anlamadı. Ben ne AK Parti’yle ne başka diğer partilerle geçiş program planlaması yapmadım. Zaten öyle bir plan yapmadığımı da bugün Ömer Çelik açıkladı. Hep birlikte duyduk.

“KÜFÜRLERİ BANA DEĞİL ÖZGÜR ÖZEL’E SORUN”

Cumayı cumartesiye bağlayan gece görüştük. Cumartesiyi pazara bağlayan gece genel başkan bana sinkaflı mesaj attı. Onları bana değil genel başkana sorun. Durup dururken bana şahsımı, ailemi rencide edecek cümlelere girildi. Bu aşamaya bence Melih Gökçek beyin twetti olsun, sosyal medyadaki iddialar üzerinde enforme olduğunu düşünüyorum genel başkanın.

“EĞER İSPATLARSAM GENEL BAŞKANLIKTAN İSTİFA ETSİN

Cumayı cumartesiye bağlayan gece görüştük diyorum. Eğer görüşmedik diyorsa bunu iddia ediyorsa ve bende bunu ispalarsam kendisi genel başkanlıktan istifa etsin, yoksa da ben Keçiören Belediye Başkanlığından istifa edeceğim” dedi.

“KÜFÜRLERDEN SONRA İSTİFA KARARI ALDIM”

Özgür Özel’in attığı mesajların sorulması üzerine konuşan Özarslan, “Sabaha kadar uyuyamadım. Artık bu partide kalamayacağımı tüm ailem ve yakın çevremle istişare ettim ve istifa etme kararı aldım” dedi.

"MANSUR BAŞKAN BİZİM AĞABEYİMİZ”

Sözlerine devam eden Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an bana kızgın olduğunu görüyorum. O bizim abimiz öyle görüyoruz. Sonrasında ne gelişir bilmiyorum ama inanılmaz kızgın olduğunu biliyorum.

“MANSUR BAŞKANIMA HAK ETTİĞİ DESTEK VERİLMİYOR”

Şunu da söyledim; Sayın Mansur Yavaş başkanımı da mevcutta içinde bulunduğu durumdan inşallah kurtarır Allah’ım dedim. Şimdi ülkcüler, milliyetçiler Mansur başkanı desteklemiş ve yanında konumlanmıştır. Bunların hepsi CHP’ye destek vermiştir. Ama maalesef görüyoruz ki Mansur Yavaş başkanıma bu noktada asla bir destek veya da hak ettiği muamele verilmiyor. Bunu diğer arkadaşlarım da görüyor. Ben şimdi orada Mansur başkanımızı cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına da inanmıyorum.

"BU SAATTEN SONRA ASLA DÖNMEM"

Asla ve katiyen dönmem. Ben namuslu, töresine bağlı bir insanım. Aileme edilen böyle küfürler varken, böylesine hafif düşünen bir genel başkan varsa asla dönmem. Ahlakıma, düşünceme Özel Özel’in şahsından bahsediyorum uymadığını düşünüyorum.

ÖZEL’E ‘BAHÇELİ’NİN YANINDA DURUN’ DEDİM

Terörsüz Türkiye sürecinde Özgür Özel’e ‘Bilge lider Devlet Bahçeli’nin yanında durmanız gerekiyor’ dedim. O da araştıracağım, inceleyeceğim diye cevap verdi" dedi.

