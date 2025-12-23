  1. Anasayfa
Altın aldı başını gidiyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor?

23 Aralık 2025 Salı günü altın rekor seviyelerle beraber yakından takip ediliyor. İşte bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları
23 Aralık 2025 Salı günü altın rekor seviyelerle beraber yakından takip ediliyor. Gram altın, 2025 yılı içerisinde rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve küresel olarak siyasi belirsizlikler etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Güne pozitif seyirle başlayan ons altın 4.486 dolar seviyesinden açılışı yaptı. Gram altın ise yeni işlem gününe yükseliş göstererek 6.176 TL'den, çeyrek altın ise 10.152 TL seviyelerinden başlangıç yaptı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu dikkatle takip ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 23 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın fiyatları..

Altın fiyatları canlı tablosu, yeni işlem gününde yakından takip ediliyor. 'Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu' sorusu, yatırımı olanların gündemine geldi. Fed’in faiz indirimi beklentisi ve güvenli liman talebi altın fiyatlarını da zirveye taşıdı. Ayrıca diğer küresel gelişmeler, altın fiyatlarında rekoru da beraberinde getirdi. Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 68 veya 1800 doların üzerinde değer kazandı. Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatındaki hareketi desteklediğini kaydetti. Altın genellikle faiz indirimlerinden fayda sağlıyor. Yüksek faiz ortamında altın, devlet tahvilleri gibi diğer yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor. Faizler düştüğünde ise altın daha cazip hale geliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2025 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK 2025

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.175,60 TL

Gram altın satış fiyatı:6.176,39 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.911,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.152,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.482,27

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.482,86

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:39.632,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:40.408,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:39.009,80 TL

Tam altın satış fiyatı:39.778,55 TL

