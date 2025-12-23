Altın aldı başını gidiyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları canlı tablosu, yeni işlem gününde yakından takip ediliyor. 'Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu' sorusu, yatırımı olanların gündemine geldi. Fed’in faiz indirimi beklentisi ve güvenli liman talebi altın fiyatlarını da zirveye taşıdı. Ayrıca diğer küresel gelişmeler, altın fiyatlarında rekoru da beraberinde getirdi. Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 68 veya 1800 doların üzerinde değer kazandı. Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatındaki hareketi desteklediğini kaydetti. Altın genellikle faiz indirimlerinden fayda sağlıyor. Yüksek faiz ortamında altın, devlet tahvilleri gibi diğer yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor. Faizler düştüğünde ise altın daha cazip hale geliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2025 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...