Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor!

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat! Uzmanlar uyardı: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! İşte korunma yöntemleri...
Danaburnu neyin nesi?
Z4ıplamaz uçamaz ama bahçenizi mahvedebilir! Toprak altında yaşayan ortamalam 5-7 cm uzunluğunda güçlü ön bacaklarıyla kazı yapan bir böcek türüdür.
Neye zarar verir?
*Yeni ekilen fideleri kemirir
*Kökleri koparır
*Sebze bahçelerinde ciddi ürün kaybına yol açar
*Özellikle domates, patates, mısır ve marul gibi bitkileri sever...
Nerede ve ne zaman görülür?
*Nemli toprakları sever
*Genellikle gece aktiftir
*İlkbahardan sonbahara kadar görülebilir
Doğal mücadele yöntemleri neler?
*Soğan kabugu suyu ile tuzak kurabilirsiniz
*Yoğurt kovasına su doldurup toprağa gömebilirsiniz
*Bahçeye tavuk salabilirsiniz
Kimyasal mücadele var mı?
Var ama dikkat!
*Kimyasal ilaçlar toprağa ve diğer canlılara zarar verebilir
*Doğal yöntemleri tercih etmek her zaman daha güvenlidir
İsmi neden Danaburnu?
Baş kısmı büyük ve iri yapılı olduğundan halk arasında dananın burnuna bezetilmiş.
Bir diğer ismi: Toprak circir böceği diye adlandırılmıştır...