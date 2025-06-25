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Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor!

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Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor!
Bahçenizin gizli düşmanına dikkat! Uzmanlar uyardı: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! İşte korunma yöntemleri...
Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 1 18

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat! Uzmanlar uyardı: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! İşte korunma yöntemleri...

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 2 28

Danaburnu neyin nesi?

Z4ıplamaz uçamaz ama bahçenizi mahvedebilir! Toprak altında yaşayan ortamalam 5-7 cm uzunluğunda güçlü ön bacaklarıyla kazı yapan bir böcek türüdür.

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 3 38

Neye zarar verir?

*Yeni ekilen fideleri kemirir

*Kökleri koparır

*Sebze bahçelerinde ciddi ürün kaybına yol açar

*Özellikle domates, patates, mısır ve marul gibi bitkileri sever...

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 4 48

Nerede ve ne zaman görülür?

*Nemli toprakları sever

*Genellikle gece aktiftir

*İlkbahardan sonbahara kadar görülebilir

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 5 58

Doğal mücadele yöntemleri neler?

*Soğan kabugu suyu ile tuzak kurabilirsiniz

*Yoğurt kovasına su doldurup toprağa gömebilirsiniz

*Bahçeye tavuk salabilirsiniz

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 6 68

Kimyasal mücadele var mı?

Var ama dikkat!

*Kimyasal ilaçlar toprağa ve diğer canlılara zarar verebilir

*Doğal yöntemleri tercih etmek her zaman daha güvenlidir

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 7 78

İsmi neden Danaburnu?

Baş kısmı büyük ve iri yapılı olduğundan halk arasında dananın burnuna bezetilmiş.

Bir diğer ismi: Toprak circir böceği diye adlandırılmıştır...

Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor! 8 88
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