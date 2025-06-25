Fatih Altaylı'dan Cubbeli Ahmet'e çok konuşulacak yanıt: Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor

AK PARTİLİ O İSİME TEŞEKKÜR ETTİ

Cezaevinde psikologla görüştüğünü ve kendisi hakkındaki haberleri izlememesi tavsiyesi aldığını belirten Fatih Altaylı, buna rağmen yorumları izlediğini söyledi. Altaylı, hapse atılmasıyla ilgili yorumu sebebiyle AK Partili Mücahit Bilici'ye şöyle teşekkür etti:

-AKP'li Mücahit Birinci ile geçmişte çok fikir tartışmamız olduğu halde, tutuklanmamla ilgili son derece doğru bir hukuki yorumda bulundu. Kendisine beni savunduğu için değil, doğrudan yana olduğu için, hukuka saygı gösterilmesini cesaretle istediği için teşekkür ediyorum.