Fatih Altaylı'dan Cubbeli Ahmet'e çok konuşulacak yanıt: Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor

CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?
Cübbeli Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi