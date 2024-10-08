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Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasının, günü ve saati belli olurken maçı yönetecek hakemin ismi de açıklandı.

Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması günü ve saati belli olurken maçı yönetecek hakemin ismi de açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi yönetecek.

Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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Kaynak:AA

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