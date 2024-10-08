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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!

Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu eve çağırıp polise teslim etti.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!
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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!

Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu eve çağırıp polise teslim etti.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!

Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak:AA

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