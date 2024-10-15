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Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti: Motella karşılaşma sonrası açıklama yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımı dün akşam zorlu deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Hava koşulları ve zorlu saha bizim çocukları yıldırmadı: Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti!

Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti: Motella karşılaşma sonrası açıklama yaptı
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımı dün akşam zorlu deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Hava koşulları ve zorlu saha bizim çocukları yıldırmadı: Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, dün akşam zorlu deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Milli Takım, ikinci yarıda İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti: Motella karşılaşma sonrası açıklama yaptı

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA İLK AÇIKLAMADA BULUNDU

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti: Motella karşılaşma sonrası açıklama yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, bugün zorlu saha ve hava koşullarında deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Milli Takım, ikinci yarıda çok daha etkilil bir futbol ortaya koydu. Türkiye, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Türkiye, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti: Motella karşılaşma sonrası açıklama yaptı

Türkiye, tarihinde ilk kez deplasmanda İzlanda'yı mağlup etmiş oldu. Gruptaki 3. galibiyetini elde eden Milli Takım 10 puanla liderliğini devam ettirdi.

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Kaynak:AA

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