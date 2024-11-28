Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı: Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen ekim ayında yüzde 77,5 iken, bu yıl yüzde 79,9'a yükseldi.

Ekimde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 7,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekim ayında yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan, 22 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artarak 22 milyar 151 milyon dolardan, 22 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 10 AYDA YÜZDE 30,1 AZALDI

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 10 aylık döneminde geçen yılki yüzde 69'dan yüzde 76,7'ye yükseldi.

Ocak-ekim döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar oldu.

İHRACATTA İMALAT SANAYİİNİN PAYI YÜZDE 93,3

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

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Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

ARA MALI İTHALATININ PAYI YÜZDE 68,2

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ekimde ara mallarının payı yüzde 68,2, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

İthalatta, 10 aylık döneminde ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,6 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 795 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 562 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 294 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 159 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 97 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 381 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 490 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 537 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'İN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 242 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 117 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 346 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 772 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 278 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

10 aylık dönemde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 37 milyar 423 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 499 milyon dolar ile Rusya, 22 milyar 186 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 585 milyon dolar ile İtalya, 13 milyar 526 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Kaynak: TÜİK

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