Türkiye 2024 İhracat raporu yayınlandı: Afrika'dan Türkiye'ye dolar yağmuru!

Türkiye 2024 İhracat raporu yayınlandı: Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara yükseldi.

Kara Kıta'da büyük yatırımlar yapan Türkiye, attığı adımların meyvelerini birer birer almaya başladı. Öyle ki Türkiye, 2003'te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan işbirlikleri kıta ile ticarete katkı vermeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden alınan verilerle derlenen haberde, Türkiye geçen yıl 56 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Afrika'ya yapılan satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7,4'ünü oluşturdu.

KARA KITA'DAN DOLAR YAĞDI

Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı geçen sene yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara ulaştı. Kara Kıta'ya yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında 3,5 milyar dolarla Mısır'ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla Fas, 2,5 milyar dolarla Libya izledi.

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Yapılan ihracatınb sektör dağılımına bakıldığında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,5 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 2 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri oldu.

Türkiye'den Kara Kıta'ya makine ve aksamları sektörü 1,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,3 milyar dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 1,1 milyar dolarlık ve demir ve demir dışı metaller 912,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Afrika'ya en az dış satım gerçekleştiren sektörler ise 2,5 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 24,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 52 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri ve 107,1 milyon dolarla tütün mamulleri olarak sıralandı.

İHRACATIN YÜZDE 80'İ 10 ÜLKEYE

Geçen sene Kara Kıta'ya yapılan ihracatta ilk 10 ülke incelendiğinde, bu ülkelere yapılan dış satımın toplam ihracatın yüzde 77,3'e denk geldiği görüldü. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus olmak üzere 10 Afrika ülkesine 15 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları da meyvelerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi geçen yıl bir araya gelerek temaslarda bulunması, Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileriye taşıdı. Yapılan görüşmeler kendini ihracat verilerinde de gösterdi. Yaşanan gelişmelerle Mısır'a yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 21,8 arttığı göz çarptı.

İhracatın yıllık bazda oransal olarak en fazla artığı diğer ülkeler de yüzde 49,6 ile Gana, yüzde 9,1 ile Nijerya, yüzde 8,4 ile Libya, yüzde 6,9 ile Fas şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, 2023 ve 2024'te Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke şöyle (bin dolar)

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