'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında: 1 tutuklama, 4 kişi serbest!

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında: Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazetecilerle ilgili soruşturmada karar verildi.

Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından üç gazeteci de tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.'

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmen Suat Toktaş tutuklandı. Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Buna göre 2 gazetecinin yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma koşulu bulunuyor.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Kararda, Suat Toktaş'ın üzerine atılı suçlarla ilgili ifadesi göz önünde bulundurularak, hakkında tutuklama kararı verilebilecek derecede güçlü suç şüphesinin varlığını ortaya koyan somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Toktaş'ın, Pehlivan'ın kendisine "Ağabey biz gazeteciyiz" şeklinde cevap vermesinin ardından Pehlivan'ın bilirkişiden izin aldığını düşündüğünü iddia etmesine rağmen, uzun yıllardır deneyimli bir gazeteci olarak Toktaş'ın izin alınmadan bu kaydın yayımlanmaması gerektiğini bilmesi gerektiği ifade edildi.

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'Ses kaydının yayımlanmasında kamu yararı bulunmuyor'

Kararda, hakimlikte incelenen ses kaydının röportaj içeriği taşımadığı, bilirkişinin röportaj vermek istemediğini ısrarla belirttiği ve ses kaydının içeriği göz önüne alındığında, kaydın yayımlanmasının kamu yararına olmadığı vurgulandı.

Pehlivan ve Oğuz'un savunmalarından, kaydı yayımlayanın Toktaş olduğu belirtildi. Toktaş'ın program sırasında bilirkişi müştekinin ismini defalarca vurguladığı, bağımsız ve tarafsız olmadığına dair beyanlarda bulunduğu ve müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturarak etkilemeye çalıştığı ifade edildi.

Kararda, Toktaş'ın üzerine atılı suçlardan dolayı ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında karar

Barış Pehlivan ile ilgili olarak, savcılık tutuklama talep etmişse de, dosyadaki ifadeler göz önüne alındığında kaydı alan kişinin Pehlivan olmadığı belirtilirken, Pehlivan'ın kaydın yayımlanması amacıyla kayda alındığına dair delil bulunmadığı ve Toktaş'a "İzin almadım" şeklinde bir mesaj gönderdiği, bu sebeple iki suç yönünden tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı ifade edildi.

Kürşad Oğuz'un üzerine atılı suçlarla ilgili olarak, konuşmaları kayda alan Oğuz'un, kaydın haber değeri taşıyabileceğini düşündüğü için kaydı aldığı, ancak Oğuz'un da Pehlivan gibi kaydın yayımlanmaması gerektiği konusunda Toktaş'ı uyardığı belirtildi. Bu nedenle, Oğuz için de tutuklama tedbirinin ölçüsüz olduğu ifade edildi.

İşlemlerin ardından açıklama: 'Halk TV'ye bundan sonra daha fazla sahip çıkmalarını istiyoruz'

Hakimlik işlemleri sonrasında Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, Suat Toktaş'ın Türkiye'de birçok gazeteci yetiştirdiğini ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını iddia etti. Pehlivan, hukuk ve gazetecilik mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Bütün izleyicilerimizden Halk TV'ye bundan sonra daha fazla sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Kürşad Oğuz ise yaptığı açıklamada, Suat Toktaş'ın yanında olduklarını ve halkın da Halk TV'nin yanında durmasını beklediklerini söyledi. Oğuz, "Halk TV hep halkın yanında oldu. Suat da biz de halkın bundan sonra Suat Toktaş'ın ve Halk TV'nin yanında olmasını daha fazla bekliyoruz" dedi ve siyasilerin ve halkın tepkilerini ortaya koyduklarını vurguladı. Oğuz, "Belki de biz o sayede dışarıdayız şu anda, ama Suat'ı da alacağız" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı.

Kaynak: SPUTNIK

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