Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın! Bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi...

Yaklaşık 1 saat önce Pendik Marina'da bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı.

İstanbul, Pendik Marina'da teklenlerin bulunduğu bölge cayır cayır yandı...

Yangına ilk müdahaleyi marina ekipleri yaptı ancak alevler kontrol altına alınamadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını sönndürmeyi başardı.

Marinada bulunan benzin istasyonunda ve teknede hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı olmadığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.