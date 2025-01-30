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Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın!

Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın! Bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi...

Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın!
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Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın! Bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi...

Yaklaşık 1 saat önce Pendik Marina'da bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı.

Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın!

İstanbul, Pendik Marina'da teklenlerin bulunduğu bölge cayır cayır yandı...

Yangına ilk müdahaleyi marina ekipleri yaptı ancak alevler kontrol altına alınamadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını sönndürmeyi başardı.

Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın!

Marinada bulunan benzin istasyonunda ve teknede hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı olmadığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: İstanbul, Pendik Marina'da feci yangın!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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