Türk Telekom kullananlara büyük fırsat! 1500 TL geri verilecek

Türk Telekom hat sahipleri dikkat! Para iadesi yapılacak. Kampanya şartlarına göre, Türk Telekom cep telefonu ve evde internet faturalarını otomatik olarak ödeyen müşterilere ödemeler yapılacak.

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Türk Telekom kullananlara büyük fırsat! 1500 TL geri verilecek

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Akbank, Türk Telekom müşterilerine özel bir kampanya başlattı.

Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında geri ödeme 1500 TL olacak. Akbank, mobil bankacılığı teşvik etmek için bu kampanyayla müşterilerine çeşitli avantajlar sunmayı planlıyor.

Akbank, Türk Telekom müşterilerine özel olarak tasarlanmış bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Akbank müşterisi olanlar, "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak mobil bankacılık üzerinden özel bir teklif alabilirler.

Kampanya şartlarına göre, Türk Telekom cep telefonu ve evde internet faturalarını otomatik olarak ödeyen müşterilere aylık 500 TL'ye kadar nakit iade sağlanacaktır.

3 ayda, bu nakit iade 1500 TL'ye kadar çıkabilir. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Kampanya Şartları

Kampanyadan ilk kez Akbanklı olanlar, 18 Mart 2024'ten 31 Ağustos 2024'e kadar "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasını indirebilir ve "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyebilir.

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Nakit ödeme koşulları

Kampanya kapsamında, otomatik ödenen fatura tutarı kadar aylık olarak en fazla 500 TL ve üç ay boyunca toplam 1500 TL nakit iade alabilirsiniz.

Fatura tutarının 500 TL'yi geçmesi durumunda aylık olarak en fazla 500 TL iade edilecektir. Fatura tutarının 500 TL'nin altında kalması durumunda ise ödenen fatura tutarı kadar hesaplara iade edilecektir.

Türk Telekom cep telefonu ve evde internet fatura talimatlarının otomatik olarak ödenmesi gerekiyor.

Mart ayında otomatik fatura ödeme talebinde bulunan müşteriler için, Nisan ayının ilk on iş gününde nakit iade edilecektir.

Nisan ayında otomatik fatura ödeme talebinde bulunan müşteriler, Mayıs ayının ilk on iş gününde nakit iadelerini alacaklar.

Mayıs ayında otomatik fatura ödeme talebinde bulunan müşteriler, Haziran ayının ilk on iş gününde nakit iadelerini alacaklar.

Haziran ayında otomatik fatura ödemek isteyen müşteriler için, Temmuz ayının ilk on iş gününde nakit iadeleri yapılacaktır.

Temmuz ayında otomatik fatura ödemek isteyen müşteriler için, Ağustos ayının ilk on iş gününde nakit iadeleri yapılacaktır.

Ağustos ayında otomatik fatura ödeme talep eden müşteriler için, Eylül ayının ilk on iş gününde nakit iadeleri yapılacaktır.

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