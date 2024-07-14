Trump’a yapılan saldırısı sonrası Bitcoin tavan yaptı

Amerika Birleşik Devletleri başkanı adayı Donald Trump'a suikast girişimi gerçekleşti. Saldırının ardından Trump'ın seçimi kazanacağı yönündeki spekülasyonlar, kripto para piyasalarında yükseliş kaydetti. Bitcoin yeniden 60 bin doları aştı.

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Trump’a yapılan saldırısı sonrası Bitcoin tavan yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin bir sonucu olarak büyük bir sarsıntı yaşadı.

Başkanlık yarışı için yarışan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde bir miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.

78 yaşındaki siyasetçinin sağ kulağından yaralandığı açıklandı.

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Kripto paralar, suikast girişiminin ardından Trump'ın seçimleri kazanma olasılığının arttığı yönündeki spekülasyonlarla birlikte yükseldi.

Sabah saatlerinde Bitcoin'in fiyatı 60 bin doların üzerine çıktı. Saat 09.26'da Bitcoin en yüksek 60 bin 300 doları gördükten sonra şu anda 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın kripto para birimi yanlısı bir başkan adayı olarak öne çıkması, bunu kanıtlıyor.

Analistler ise piyasalarda daha fazla volatilite yaşanabileceği uyarısında bulundu. Geçen ay Trump ve Biden arasındaki mücadelenin ardından da benzer hareketlerin yaşandığı görüldü.

Trump, tartışmada başarılı olduğu için Biden'ın adaylığı tartışılmaya başlandı.

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