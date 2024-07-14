IBAN’a para gönderenler dikkat edin! IBAN üzerinden para göndermek neden sakıncalı?

Uzmanlar, son zamanlarda vatandaşların sıkça merak ettiği konulardan biri olan IBAN üzerinden para gönderiminin büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Bu nedenle bu yöntem tehlikeli midir?

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IBAN’a para gönderenler dikkat edin! IBAN üzerinden para göndermek neden sakıncalı?

Kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok işletme, müşterilerden kredi kartı komisyonlarından kaçınmak için doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor. Bununla birlikte, bu durum, beklenmedik tehlikeler içerebilir.

TÜKONFED ve Avukat Saadet Kartı, IBAN ile yapılan ödemelerin kara para aklama gibi suçlara aracılık etme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. İşletmeler, IBAN ödemeleri için büyük miktarlarda hile yapabilir.

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Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndermek, bilmeden de olsa suça ortak olmanıza neden olabilir" diyerek vatandaşları bu konuda uyarıyor.

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde IBAN kullanılarak yapılan ödemelerin dolandırıcılık olasılığı yüksek olduğunu belirten Kartı, bu tür ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketici avantajlarından yararlanamayacağını söylüyor.

Uzmanlar, vatandaşları güvenli alışveriş ve ödeme teknikleri konusunda bilgilendiriyor. IBAN üzerinden para göndermeden önce işletmenin ödeme koşullarını ve güvenilirliğini incelemek önemlidir.

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