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Türk Kızılay Pendik şubesi depremin ardından Millet Bahçesi'nde destek noktası oluşturdu

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından harekete geçen Türk Kızılay Pendik Şubesi, Pendik Millet Bahçesi'nde vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir destek noktası oluşturdu.

Türk Kızılay Pendik şubesi depremin ardından Millet Bahçesi'nde destek noktası oluşturdu
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Türk Kızılay Pendik şubesi depremin ardından Millet Bahçesi'nde destek noktası oluşturdu

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından harekete geçen Türk Kızılay Pendik Şubesi, Pendik Millet Bahçesi'nde vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir destek noktası oluşturdu.

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Şube gönüllüleri, kurdukları çadırlarda depremden etkilenen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak onlara moral verdi.

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Türk Kızılay Pendik Şubesi'nin bu zor günlerdeki dayanışma örneği takdirle karşılanırken, bölgedeki destek çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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