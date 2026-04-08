Türk dizisi 'Eşref Rüya' İsrail'i korkuttu: Tehdit edilen 'Kadir Baba' lakaplı Görkem Sevindik’e, dünyadan destek yağdı...

Kanal D’nin izliyicisini ekranlara kilitleyen Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik’in Filistinli esirlerle ilgili paylaşımı İsrail’de yankı uyandırdı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik’in Filistinli esirlerle ilgili paylaşımı İsrail’de yankı uyandırdı. İsrailli Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Sevindik’i hedef aldı. CNN Türk’e konuşan Sevindik, “Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş, körfez ülkelerini de etkisi altına alırken İsrail bir yandan Lübnan’a saldırmaya diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KAYITSIZ KALMADI

Kanal D’de çarşamba akşamları yayınlanan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan TİMSBİ imzalı Eşref Rüya’da “Kadir Baba” rolüne hayat veren Görkem Sevindik, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…” serzenişinde bulundu.

Haberin Devamı

NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?

“Lütfen susmayalım” diyen Sevindik, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…” diye seslendi.

PROVOKATİF VİDEO

Usta oyuncu Sevindik’in bu paylaşımı, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Provakatif açıklamalarıyla dikkat çeken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımı yaptı.

DİJİTAL SAVAŞLAR

Bunun üzerine İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kadir Baba’ya tehdit mesajları atarken diziye de boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik’in yanında olarak destek verdi.

EMPATİ YAPTIM

Eşref Rüya’nın Kadir Baba’sı Görkem Sevindik, yaşanan tartışmalara Beykoz’da çekimleri devam eden dizi setinden sıcağı sıcağına cevap verdi. CNN Türk Muhabiri İlayda Karaca’ya konuşan Sevindik, “Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

“Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım” diyerek sözlerinin arkasında duran usta oyuncu Görkem Sevindik, şöyle devam etti: Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim.

