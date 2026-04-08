Sağanak yağış can aldı: Sele kapılan araçtan 2 kişinin cansız bedeni çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sudan çıkartılan araçta hayatını kaybedenlerin Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu (69) olduğu tespit edildi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ABD ve İran, taraflarından iki haftalık bir ateşkes ilan edildi: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?ABD ve İran, taraflarından iki haftalık bir ateşkes ilan edildi: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

İbrahim Tatlıses'ten üzücü haber: Sevenleri hastaneye akın ettiİbrahim Tatlıses'ten üzücü haber: Sevenleri hastaneye akın etti

Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışını yaptı, İstanbul'daki terör saldırısına ilk açıklama: LanetliyoruzErdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışını yaptı, İstanbul'daki terör saldırısına ilk açıklama: Lanetliyoruz

Kaynak:AA

Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İstanbul’da kontrolsüz yıkım can aldı: İnşaattan düşen beton parçası 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etti!
Kubilay Kundakçıoğlu cinayetindeki ' Ailesine ev teklif edildiği' iddiası asılsız çıktı
Akaryakıt istasyonunda sapıklık: Kadın polisi tuvalette gizlice kayda aldı!
İçişleri Bakanı açıkladı: Sokak hayvanlarının yüzde 75'i barınaklara yerleştirildi
İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı mahkum var!
Maaşını alamayan işçi, tiner döküp iş yerini ateşe verdi!
