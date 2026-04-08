  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın yükselişe geçti: 1 gram altın kaç lira, Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
ABD ve İran'ın ateşkes ilan etmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, Bugün altın gramı, altın ons fiyatı ne kadar? 1 gram altın kaç lira, Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Bugün altın gramı ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 1 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ekonomi grafiklerinde anlık hareket ediyor. Canlı altın fiyatları 8 Nisan 2026 yatırımcıların yoğunlaştığı konulardan olmaya devam ediyor. ABD ve İran'ın ateşkes ilan etmesiyle birlikte atın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın sabah 08:30 itibarıyla yüzde 2,3 yükselişle 4811 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın fiyato yüzde 2,2 yükselişle 6901 TL seviyesinden alıcı buluyor. Peki, Bugün altın gramı, altın ons fiyatı ne kadar? 1 gram altın kaç lira, Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları canlı takip ekranı

Bugün altın gramı ne kadar, çeyrek altın ne kadar soruları savaşın 40. gününde araştırılıyor. Hem bireysel birikimlerini korumaya çalışan vatandaşlar hem de kurumsal portföy yöneticileri, gram altın fiyatlarındaki anlık değişimleri, çeyrek altın alış-satış makas aralığını ve Cumhuriyet altını kurlarındaki son durumu Kapalıçarşı verileri ışığında saniye saniye takip etmeye devam ediyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonist baskı yaratırken analistler ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını düşük olarak gösteriyor. Peki, gram altın ne kadar bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları canlı ve altın fiyatları son dakika detayları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları, savaşın 40. gününde iki haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından merak konusu olurken , gözler Fed'in açıklanacak toplantı tutanakları ile PCE ile TÜFE verilerine çevrildi. Ons altın sabah saatinde 4.812,48 dolara yükseldi. Gram altın 6.893,65 liradan, çeyrek altın 11.816,00 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 45775 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 NİSAN 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.893,75 TL

Satış: 6.894,58 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 8 NİSAN 2026
Alış: 11.448,00 TL

Satış: 11.817,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 8 NİSAN 2026
Alış: 4.811,86 Dolar

Satış: 4.812,49 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 8 NİSAN 2026
Alış: 45.792,00 TL

Satış: 46.850,00 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 44.237,88 TL

Satış: 45.350,78 TL

Dünya gergin bir şekilde ABD'nin İran'a saldırısını beklerken, ABD Başkanı Trump'ın 2 hafta süre ile ateşkes ilan edildiğini açıklaması ile altın fiyatları 3 haftanın zirvesine çıktı.

Trump, İran'ın 10 maddelik anlaşma şartının "müzakere edilebilir" bir zeminde olduğunu açıkladı. İran ise müzakerelerin 10 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurdu.

İran bu açıklamanın savaşın bittiği anlamına gelmediğini vurgularken Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı kalması da enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

HABERE YORUM KAT