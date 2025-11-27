Türk askeri Ukrayna'ya mı gidiyor? MSB'den önemli açıklama geldi!

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde kamuoyunda yer alan “Türk askerinin Ukrayna’ya gönderileceği” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin bilgilendirme yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişlerinin yasaklanmasının sebebine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakanlık tarafından şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi.

Basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

3 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir haftada PKK'lı 3 teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302/Münbiç 423) kilometreye ulaşmıştır.

Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 458 olmuştur."

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 20 Kasım'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri'ni, 24 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini bildirdi.

Güler'in, 25 Kasım'da ise Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"na gerçekleştirdiği ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eşlik ettiğini söyleyen Aktürk, dün de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıldığını ve milletvekillerinin sorularına yanıt verildiğini hatırlattı.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Sayın Genelkurmay Başkanımız ise 20 Kasım'da ülkemize gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile bir araya gelmiş, 25 Kasım'da Dışişleri Bakanımızı ziyaret etmiştir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 17-21 Kasım tarihleri arasında ziyaret ettiği Bosna-Hersek ve Kosova’da çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirmiştir. 17-21 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Hava Gösterisi'ne (Dubai Airshow-2025) katılan Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve beraberindeki heyet, başta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Yürütme Konseyi Başkanı ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere çok sayıda temas ve görüşme gerçekleştirmiştir."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda 24 Kasım'da Senegal'de başlayan Daksar Arama-Kurtarma Tatbikatı'nın bugün, 13 Kasım'da İspanya’da başlayan Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekatı ve 18 Kasım’da İstanbul’da başlayan Ferdi Seferberlik Eğitimleri ile 24 Kasım'da Romanya'da başlayan SEESIM (Güneydoğu Avrupa Bilgisayar Destekli Simülasyon Özel) Doğal Afet Tatbikatı'nın ise yarın sona ereceğini ifade etti.

Aktürk, Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek maksadıyla, Kara, Deniz, Hava kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla yapılan Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'nın Aksaz/Muğla'da devam ettiğini bildirdi.

"Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımız ile 3'ü fiili,12'si gözlemci olmak üzere 15 ülkenin de yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 2 Aralık'ta gerçekleştirilecektir." bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Kartalı-2025/2, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Yalova’da Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının yapıldığını ve 11-29 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da Stone Wall Fiili Arazi ile, 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Norveç'te ve yerinden katılımla Steadfast Dagger NATO Kolektif Savunma tatbikatlarına iştirak edildiğini aktardı.

Aktürk, 2-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı'na da Polonya'da katılım sağlanmasının planlandığını söyledi.

ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından 25-30 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Elbe gemisi tarafından ise 3-6 Aralık tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirilecektir. İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 27-30 Kasım tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti yapılmaktadır.

Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından 2-7 Aralık tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti icra edilecektir. Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 1-5 Aralık tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı Eğitimi’ne 2 F-16 ile katılım sağlanmaktadır."

Öte yandan Aktürk, Temsilci Kurum Başkanlığı Harita Genel Müdürlüğünce yürütülen Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyinin 2025 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı'nın yarın Harita Genel Müdürlüğü'nde yapılacağını bildirdi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İMKAN VE KABİLİYETLERİ YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE ARTTIRILIYOR

Yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 17 Kişilik Karinalı Bot muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen; '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi' kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. 1-4 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanacaktır. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Baykar Şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin; İniş/kalkış testleri, Albatros-S KİDA ile müşterek harekât ve güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanmaktadır. Son olarak 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi' kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KKTC'NİN HAKLARININ YOK SAYILDIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması ile alakalı açıklama yapan Bakanlık, "KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnan'lı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

