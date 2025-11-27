Altın yeniden zirveye mi çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, ata altın Kapalıçarşı'da ne kadar, kaç TL?
27 Kasım 2025 09:50
Altın bir süreden beridir yatay bir seyir izliyordu: Altın yeniden zirveye mi çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, ata altın Kapalıçarşı'da ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Kasım 2025 Perşembe, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 27 Kasım 2025 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Haftanın üçüncü işlem gününde, altın fiyatları canlı grafiği, piyasalardaki son gelişmelerle mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar ediyor sorusu, 27 Kasım 2025 haftanın yeni işlem gününde merak ediliyor.Altın bir süreden beridir yatay bir seyir izliyordu. Ancak aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puan indirim beklentisinin biraz yükselmesiyle beraber tekrar yönünü yukarı çevirdi. İki ileri bir geri şeklinde devam ediyor. Jeopolitik tansiyonun yükseldiği küresel ortamda merkez bankalarının agresif altın alımları ve iç piyasada ise altın sertifikalarına yönelen yoğun talep piyasaların dengesini değiştirdi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, ata altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları...
Canlı altın fiyatları alış satış son dakika anlık ve canlı tablo ile yeni işlem gününde yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları gidişat grafiği ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları da merak ediliyor. Altını destekleyen gelişmelerden jeopolitik gerginliklerin mevcutlara ilave edildiğini görüyoruz. Bir taraftan ABD’nin Venezuela’ya bir saldırı beklentisi var ki, ben böyle bir şeyi tahmin etmiyorum ama tehditler devam ediyor. Piyasada bunun bir tedirginliği var. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları...
Altının onsu güne 4168 dolar seviyelerinden başlarken sabah 07:13 itibarıyla fiyatlar 4145 dolar seviyesine tutundu. Gram altın 5658 TL'den, Kapalıçarşı'da gram altın ise 5809 TL'den işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 27 KASIM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:9.401,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:9.482,00 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:5.666,76 TL
Gram altın satış fiyatı:5.667,55 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.151,09
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.151,67
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.487,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.779,00 TL
ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Ata altın alış fiyatı:38.120,11 TL
Ata altın satış fiyatı:39.091,46 TL