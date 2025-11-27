Altın yeniden zirveye mi çıkıyor? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, ata altın Kapalıçarşı'da ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları alış satış son dakika anlık ve canlı tablo ile yeni işlem gününde yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları gidişat grafiği ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları da merak ediliyor. Altını destekleyen gelişmelerden jeopolitik gerginliklerin mevcutlara ilave edildiğini görüyoruz. Bir taraftan ABD’nin Venezuela’ya bir saldırı beklentisi var ki, ben böyle bir şeyi tahmin etmiyorum ama tehditler devam ediyor. Piyasada bunun bir tedirginliği var. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları...