Mardin'deki aile katlimanına ilişkin şok gelişme: Şüpheli bakın kim çıktı?

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişilik ailenin başlarından vurulmuş şekilde bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda şok gelişme yaşandı...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın evde başlarından vurulmuş halde ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ailenin komşuları M.C. olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "Delil karartmak" suçundan tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2. katındaki dairede 25 Kasım gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

3 KİŞİLİK AİLE BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişilik ailenin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

GÖZALTINA ALINAN KOMŞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

