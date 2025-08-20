Tümör tespit edilmiş ameliyat olmuştu! İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun burnunda despit edilen tümör sonrası yapılan ameliyat sonrası 5 gün evinde istirahat sonrası sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.
Hastaneye başvurdu burnunda tümör tespit edildi
Saymaz'ın aktardığına göre Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu belirlenen tümör, ameliyatla alındı.
Dervişoğlu mesaisine yeniden başladı
Evinde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, sağlık sürecinin ardından parti mesaisine yeniden başladı. Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti. Burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı.
Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı. Dervişoğlu’na geçmiş olsun."
Cem Küçük'ten siyaseti sallayacak bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir
Topuklu efe krizi büyüyor! Özlem Çerçioğlu Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Aydın belediye meclis salonu karıştı: CHP logolu kartlar yere fırlatıldı!
Kaynak:Bölge Gündem Haber