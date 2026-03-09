İBB davasında dikkat çeken gelişme: İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar!

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması Silivri’de başladı. Nisan sonuna kadar sürmesi planlanan duruşmada gergin anlar yaşandı. İmamoğlu kürsüye gelmesi nedeniyle hakim tarafından uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 105’i tutuklu 7’si firari 402 kişi hakkında açılan dava, Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda başladı.

Bugün başlayan dava, nisan sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.

Duruşmayı takip etmek üzere CHP Mileltvekilleri Gül Çiftçi, Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Milletvekili Suat Özçelebi, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Esenyurt'un yerine kayyım atanan belediye başkanı Ahmet Özer de davayı takip etmek üzere salona geldi.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Duruşma başlamasının ardından Mahkeme başkanı, "Nisan ayının sonlarına kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Tutuksuz sanıklarımızın yargılamayı takip etmemeyi kendilerine bırakıyoruz. Görüntü ve ses alınmamasını istiyoruz. Aksi takdirde izleyici olmadan devam edeceğiz." dedi.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİN ANLAR

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Duruşma sırasında salonda bulunan bazı avukatlar “Adil yargılama istiyoruz” şeklinde slogan atarken, mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında sözlü tartışma çıktı.

İMAMOĞLU'NA UYARI ÜSTÜNE UYARI

Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu kürsüye gelerek, 'Söz almak istiyorum' dedi.

Heyet tarafından, ‘Kafanıza göre kürsüye gelmezsiniz’ uyarısı yapıldı.

İmamoğlu'nun kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defalarca uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görüldü. İmamoğlu’nun kürsüye gelmesi zapta geçirilirken, bir daha tekrar etmesi halinde salondan çıkarılacağı kendisine iletildi.

