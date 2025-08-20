  1. Anasayfa
Cem Küçük'ten siyaseti sallayacak bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir

TGRT yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’deki Medya Kritik programında, CHP içindeki çekişmelere değinerek Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin AK Partiye geçebileceği iddialarında bulundu

TGRT yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’deki Medya Kritik programında CHP CHP içindeki çekişmelere değinerek "Kemal Bey'e yakın CHP milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir... Ali Haydar Fırat'a sordum, o da 'Olabilir' dedi, benzer şeyler söyledi." diyerek siyasete bomba gibi düşen iddialarda bulundu

"KEMAL KILIÇDAROĞLUNA YAKIN MİLLETVEKİLLERİ AK PARTİYE GEÇEBİLİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan şaibeli kurultay ve belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası parti içinde yaşanan huzursuzluklarla beraber bazı belediye başkanlarının istifa ederek AK Partiye geçmesi sonrası daha da istifa olur mu tartışmaları devam ederken TGRT yazarı Cem Küçük, TGRT Haber’deki Medya Kritik programında "Kemal Bey'e yakın CHP milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir... Ali Haydar Fırat'a sordum, o da 'Olabilir' dedi, benzer şeyler söyledi." diyerek siyasete bomba gibi düşen iddialarda bulundu

Kaynak:Bölge Gündem Haber

