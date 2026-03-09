Savaş petrol piyasasını kavurdu! Bakan Şimşek'ten ekonomi açıklaması: Bu tür şoklar kalıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

BU TÜR ŞOKLAR KALICI DEĞİL

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

