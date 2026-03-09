İran yeni dini liderini dünyaya ilan etti: Mücteba Hamaney kimdir?

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

İran’da dini lider Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından Uzmanlar Meclisi yeni lider olarak oğlu Mücteba Hamaney’i seçti.

İran’da dini lideri seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi’nin 56 yaşındaki orta düzey din adamı Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni dini lideri olarak belirlediği açıklandı.

Meclis üyelerinden Muhsin Haydari Alekesir yayımladığı video mesajında, yeni liderin Hamaney’in daha önce dile getirdiği “İran’ın lideri düşman tarafından nefret edilen ancak halk tarafından sevilen biri olmalıdır” anlayışı doğrultusunda seçildiğini söyledi.

Alekesir, “Büyük Şeytan olarak adlandırılan ABD bile onun adını dile getirdi” diyerek ABD Başkanı Donald Trump’ın Mücteba Hamaney’i “kabul edilemez” olarak nitelendirmesine atıfta bulundu.

Uzun süredir İran’da güçlü bir figür olarak görülen Mücteba Hamaney, babası döneminde güvenlik kurumlarıyla yakın ilişkileri sayesinde etkili bir konuma geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile güçlü bağları bulunan Mücteba Hamaney’in, güvenlik kurumlarının ve onlara bağlı ekonomik yapıların üzerinde önemli etkisi olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre Mücteba Hamaney yıllar boyunca babasının “kapı bekçisi” olarak bilinen bir rol üstlenerek İran’daki siyasi karar alma süreçlerinde perde arkasında etkili oldu.

İran’da dini lider, dış politika ve nükleer program dahil devletin en kritik konularında son sözü söyleyen makam olarak kabul ediliyor. Batılı ülkeler İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeye çalışırken Tahran yönetimi nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

1969 yılında İran’ın kutsal Şii şehirlerinden Meşhed’de dünyaya gelen Mücteba Hamaney gençliğinde İran-Irak savaşında görev yaptı.

Daha sonra İran’ın dini eğitim merkezi olan Kum’daki medreselerde eğitim gördü ve “Hüccetülislam” unvanını aldı. Ancak Mücteba Hamaney bugüne kadar İran devlet yapısı içinde resmi bir görev üstlenmedi ve kamuoyu önünde nadiren konuştu.

İran’da bazı çevreler, mevcut rejimin monarşiye karşı kurulduğunu hatırlatarak liderliğin babadan oğula geçmesi ihtimaline uzun süredir eleştirel yaklaşıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı da 2019 yılında Mücteba Hamaney’e yaptırım uygulamış ve onu babasının ofisinde resmi bir rol üstlenmekle suçlamıştı.

Mücteba Hamaney, 2005’te Cumhurbaşkanı seçilen Mahmud Ahmedinejad’ın yükselişinde etkili olmakla da suçlanmıştı.

2009’daki tartışmalı seçimler sonrasında patlak veren protestoların bastırılmasında Devrim Muhafızları ve Besic güçlerinin rolü büyük tartışmalara yol açmıştı.

Öte yandan geçen hafta İran’a yönelik saldırılarda Mücteba Hamaney’in eşi de hayatını kaybetti. Oğul Hamaney'in eşi, eski İran Meclis Başkanı Gulam Ali Haddad-Adil’in kızıydı.