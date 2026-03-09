MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın bölgede artan gelişmeler doğrultusunda hazırlanan kademeli planlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklama şöyle;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

