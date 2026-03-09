  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!

MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.

MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!
Yayınlanma:

MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın bölgede artan gelişmeler doğrultusunda hazırlanan kademeli planlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

653353.jpg

Açıklama şöyle;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!MSB'den son dakika haberi: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı!

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Denizli'de deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldiDenizli'de deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İBB davasında dikkat çeken gelişme: İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar!
İBB davasında dikkat çeken gelişme: İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar!
Savaş petrol piyasasını kavurdu! Bakan Şimşek'ten ekonomi açıklaması: Bu tür şoklar kalıcı değil
Savaş petrol piyasasını kavurdu! Bakan Şimşek'ten ekonomi açıklaması: Bu tür şoklar kalıcı değil
Denizli'de deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Denizli'de deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Petrol için dünyayı ateşe attılar: 9 Mart 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri
Petrol için dünyayı ateşe attılar: 9 Mart 2026 Pazartesi güncel gazete manşetleri
İran, şimdi de Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçak seferleri durduruldu!
İran, şimdi de Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçak seferleri durduruldu!
İran Irak'ı vurdu! Son dakika haberi ile dünyaya duyurdu!
İran Irak'ı vurdu! Son dakika haberi ile dünyaya duyurdu!
İran'dan 'Dosta güven, düşmana korku veren' tarihi Türkiye, Azerbaycan mesajı!
İran'dan 'Dosta güven, düşmana korku veren' tarihi Türkiye, Azerbaycan mesajı!