Tuzla’da halk buluşması: Başkan Bingöl vatandaşların taleplerini dinledi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Şifa Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasında 100’ü aşkın vatandaşla bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlar, mahallelerindeki sorunlar hakkında görüşlerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Başkan Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini bire bir dinledi; her bir talebi titizlikle not aldı.

Başkan Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar birçok farklı konularda talepleri yerinde dinledi. Vatandaşlar, belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirirken, çeşitli alanlarda taleplerini ilettiler. Bingöl, "Tuzla için çok çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, ilçede yaşayanların beklentilerini karşılamak amacıyla daha fazla çaba harcayacaklarını belirtti.

Başkan Bingöl sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada, Tuzla'nın gelişimi ve komşularımızın ihtiyaçlarına yönelik önemli geri bildirimler aldık. Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Sorunları yerinde dinleyerek, birlikte çözüm yolları üretiyoruz. Her mahallemizde bu buluşmalarla, komşularımızın taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz. Tuzla’mızın her köşesine hizmet götürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bu tür buluşmaların sadece Şifa Mahallesi ile sınırlı kalmayacağını vurgulan Başkan Bingöl, vatandaşın taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Belediye olarak komşularıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve sorunların yerinde çözülmesi için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Şifa Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve önerilerle verimli bir şekilde sona erdi.