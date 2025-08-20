Aydın belediye meclis salonu karıştı: CHP logolu kartlar yere fırlatıldı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gerilimi devam ediyor: Bir grup kalabalık belediye meclis salonuna girerek CHP logolu kartları yerlere fırlattılar...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrasında belediye binasında kaydedilen bir görüntü tartışma yarattı. Belediye meclis salonuna giren kalabalık bir grup CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere attı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AYDIN'DA ÇERÇİOĞLU GERİLİMİ TIRMANIYOR

CHP, Çerçioğlu'nun kararına sert tepki göstererek Aydın'da düzenlediği mitingde göndermeli mesajlar ve sert ifadeler kullanırken belediye meclis salonunda kaydedilen bir görüntü ise gerilimin hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

KALABALIK BİR GRUP BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrasında belediyeyi ziyaret eden kalabalık bir grup, CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere fırlatıp sloganlar attı.

Belediye meclis salonunda yaşananlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar Çerçioğlu'nun uzun yıllar CHP seçmeninin desteğiyle görevde bulunduğunu, son dönemdeki tavırlarının tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

Haberin Devamı

ÇERÇİOĞLU ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇEYİ SAVCILIĞA VERDİ

Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı.

Selahattin Yılmaz kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor, neden tutuklandı, siyasi görüşü nedir?

Altında beklenti yükseliyor: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?

Pazarlık yok kardeşlik var: 20 Ağustos 2025 gazete manşetleri