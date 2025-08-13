TÜİK'in en mutsuz şehir Trabzon açıklaması kızdırdı! Trabzon'da mutlu olmayan delidir, hangi Trabzonluya sordunuz?

TÜİK yaptığı araştırmada Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon olarak açıklaması şaşkınlık yaratırken, halk sonuçlara itiraz etti.

YAŞAM MEMNUNİYETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

EN MUTSUZ ŞEHİR TRABZON

Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz'in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla Türkiye'nin en mutsuz ili oldu.

Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de en mutsuz iller arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük üç ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı.

En mutsuz il sıralamasında Trabzon'u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti.

TÜİK'İN SONUÇLARI TRABZONLULARI ŞAŞIRTTI

Trabzon'da yaşayan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, "Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar." dedi.

"ARAŞTIRMAYI NEYE GÖRE YAPTINIZ KİME SORDUNUZ"

TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı" - 4

Trabzon'daki insanların neşeli ve mutlu olduğunu söyleyen Melek Sevencan ise "Mutsuz değiliz. Zaman zaman mutsuz oluyoruz ama Trabzon'un mutsuz ilk şehir seçildiğini duyunca şoke oldum." dedi.

Bazı vatandaşlar ise TÜİK'in araştırmasına "Bu araştırmayı neye göre yaptınız, hangi Trabzonluya sordunuz"? diyerek tepki gösterdi.