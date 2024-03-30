TÜİK paylaştı: Şubat’ta ihracat arttı, ithalat azaldı! İşte tek tek veriler…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Yeni gelen rakamlar dış ticaret açığının azaldığını gösterdi. Buna göre dış ticaret açığı yüzde 44,2 oranında azaldı. TÜİK’in rakamları…

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TÜİK paylaştı: Şubat’ta ihracat arttı, ithalat azaldı! İşte tek tek veriler…

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle veriler paylaşıldı. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNE AİT RAKAMLAR

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat %16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Şubat ayında %12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

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Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,5 artarak 40 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,3 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %44,2 azaldı. 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %60,5 iken, 2024 Şubat ayında %75,7'ye yükseldi.

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