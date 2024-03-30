Kredi kartına taksitle ev araba devri başladı!

Kredi kartına taksitte yeni dönem başlıyor. Galeriler de 12 ay taksitle araç satışları devam ediyor.

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Kredi kartına taksitle ev araba devri başladı!

Bankaların kredi faiz oranları arttı, ancak konut ve taşıt alımı için kredi limitleri azaldı. Vatandaşlar ise kredi kartı kullanmanın bir yolunu buldu. Özellikle galerilerde kredi kartına on iki ay taksitle araç satışı dikkat çekiyor. Öte yandan, vatandaşların ev alırken peşinat olarak kredi kartı kullanarak nakit avans çektikleri belirtiliyor. Ayrıca, nakit avans çekimine taksit uygulanarak borcun vadesi uzatılıyor.

Peki daha sonra konut ve taşıt kredilerindeki düşüş devam eder mi? Kredi kartı limitleri ile ilgili bir düzenleme bekleniyor mu? Kredi kartı faizleri yükselecek mi?

Bu meseleye iki açıdan bakmak gerekiyor. Birincisi, kayıt dışı ekonomiyi önlemek ve kayıt dışı satışların önlenmesi için kredi kartı kullanılması öneriliyor. Bununla birlikte, insanların ödeme gücünün ötesinde kredi kartı ile alışveriş yapmaları da çok teşvik edilmeyen bir konu değil. Bu nedenle, burada cep telefonundan taksit yapmanın mümkün olmadığı gibi, yakında otomobil satışlarında da taksit yapılamayacağını düşünüyoruz.

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Yeterli finansman desteği alamayınca vatandaşlar bu konulara tenezzül ediyor. Kredi kartı limitlerinin yüksek olması ve kredi kartı ile yapılan harcamaların taksitlendirilebilmesi bu seçeneği motive ediyor. Sektörel olarak, tüm kullanıcıların kredi kartı limitlerinin gözden geçirileceği ve taksitlerde kısıtlamalar getirileceği görüşündeyiz.

Konut Kredileri Ve Taşıt Kredileri Devam Edecek Mi?

Orta Vadeli Program (OVP), ekonomi yönetiminin şu anda uyguladığı politikaları göz önünde bulundurduğumuzda, enflasyonun düşürülmesi ve talep daralması hedefleniyor. Kredilere kısıtlamalar nedeniyle daralma yılın üçüncü çeyreğine kadar devam edecektir.

Şu anda hedefe ulaşmak mümkün değil. İki aylık enflasyon %10'un üzerindeydi. Bu, yıl sonuna kadar %36 enflasyon hedefinden uzaklaşma anlamına geliyor. Piyasayı dengelemek için faiz oranında 500 baz puanlık bir artış sağlandı. Faizlerde tekrar bir artış olursa, bu sonuç olarak kredi ve kredi kartı faizlerini yükseltecektir. Bu nedenle, her zaman erken borçlanmanın daha mantıklı olacağını düşünüyoruz.

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