Ticarette yeni kurallar geliyor: 1 Ağustos'ta geçerli olacak!

1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek Ticari Reklam Yönetmeliği değişikliğiyle; indirim hesaplamalarından sahte tüketici yorumlarına, influencer reklamlarından yapay zekâ ve çevresel beyanlara kadar birçok alana yeni kurallar getirildi.

1 Ağustos 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni yönetmelik, dijital reklamcılık, e-ticaret ve sosyal medya iş birlikleri gibi alanlarda önemli düzenlemeler getiriyor.

İndirim öncesi fiyat hesaplamaları, en düşük fiyatın son 10 gün içindeki fiyatlar üzerinden belirlenmesiyle yapılacak.

Reklam içeriklerinin açıkça belirtilmesi ve gizli reklam yapılmaması yönündeki kurallar daha güçlü bir hukuki dayanak kazandı.

Dijital reklamlardan influencer iş birliklerine, tüketici yorumlarından indirim kampanyalarına kadar yeni kurallar 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giriyor. İndirim öncesi fiyat hesaplanırken, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Ticari reklam ve pazarlama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme; dijital reklamcılık, e-ticaret, sosyal medya iş birlikleri, tüketici yorumları, çevresel beyanlar ve yapay zeka destekli reklam uygulamalarına ilişkin önemli yükümlülükler getiriyor.

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Yönetmelikte yapılan değişiklikle "çevresel beyan", "sosyal medya", "sosyal medya etkileyicisi" ve "tüketici değerlendirmesi" kavramları ilk kez açık biçimde tanımlandı. Yeni düzenlemeye göre indirim öncesi fiyat hesaplanırken, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Önceki fiyatın belirlenmesinde indirimin gerçekleştirildiği satış kanalındaki fiyat dikkate alınacak.

SAHTE YORUMA GEÇİT YOK

E-ticaret platformlarında ürün ve hizmet seçimini etkileyen tüketici yorumları ve puanlama sistemlerine ilişkin yeni yükümlülükler getirildi.

İşletmelerin yayımladıkları tüketici değerlendirmelerinin gerçek bir mal veya hizmet deneyimine dayanmasını sağlayacak doğrulama mekanizmaları kurmaları zorunlu hale geldi.



Tüketicilerin, değerlendirmelerin hangi esaslara göre sıralandığı ve yayımlandığı konusunda açık şekilde bilgilendirilmesi de öngörüldü.



Düzenlemeyle sahte yorumların yanı sıra yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesi yoluyla tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GİZLİ REKLAM YAPILMAYACAK

Yönetmelik değişikliğiyle sosyal medya etkileyicileri doğrudan tanımlanırken, bu alandaki yükümlülükler de güçlendirildi.

Daha önce Influencer Kılavuzu ile belirlenen ilkeler Yönetmelik düzeyine taşındı. Reklam içeriklerinin açıkça belirtilmesi ve gizli reklam yapılmaması yönündeki kurallar daha güçlü bir hukuki dayanak kazandı.

YAPAY ZEKÂ MERCEK ALTINDA

Reklam sektöründe giderek yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri de düzenleme kapsamına alındı. Yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan görsel, video veya ses içeriklerinin genel reklam ilkelerine uygun olması gerekecek.

Yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamların tüketiciyi yanıltmaması, aldatıcı nitelik taşımaması ve gerçek dışı bir algı oluşturmaması gerekiyor. Şirketlerin yapay zekâ destekli reklam çalışmalarını bu kurallar doğrultusunda değerlendirmeleri önem kazanıyor.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA KARŞILAŞTIRMALI REKLAM YASAĞI KALDIRILDI

Düzenlemeyle takviye edici gıdalara ilişkin karşılaştırmalı reklamlara yönelik mutlak yasak kaldırıldı. Ancak bu değişiklik, söz konusu ürünlere ilişkin karşılaştırmalı reklamların herhangi bir koşula bağlı olmadan yapılabileceği anlamına gelmiyor.

Karşılaştırmalı reklamların dürüst rekabet ilkelerine uygun olması, tüketiciyi yanıltmaması, objektif ölçütlere dayanması ve ispat edilebilir bilgiler içermesi gerekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin reklam stratejilerini söz konusu koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirmeleri önem taşıyor.

SOMUT VERİ GEREKECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çevresel beyanlara ilişkin ilkeler de güçlendirildi. İşletmelerin "çevre dostu", "karbon nötr", "geri dönüştürülebilir", "doğaya zarar vermez" gibi ifadeleri kullanabilmeleri için bu iddiaları bilimsel, doğrulanabilir ve güncel verilere dayandırmaları gerekecek.

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