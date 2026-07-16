Altın fiyatlarında Fed etkisi: Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele kararlılığı ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düşüşte. Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 Altın fiyatları, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele kararlılığı ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düşüşte. Bugün 1 gram altın, çeyrek, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 8 Uzmanlar, Fed'in faiz artırımı ihtimalini gündeme getirirken, altın yatırımcıları için zorlu bir dönem başlayabilir. 3 8 Ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4034 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6102 TL'den alıcı buluyor. 4 8 Gümüş ise yüzde 1,2 düşüşle 57,07 dolar seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın serbest piyasada 10 bin 10 TL'den satılıyor. 5 8 ABD'nin İran'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden ablukaya aldığını açıklamasıyla İran da Basra Körfezi'nde bulunan bazı hedeflere saldırılar düzenledi. Bu gelişmeler ile enerji ve nakliyat fiyatları yükseldi. 6 8 ABD'de son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın uzmanlar son yaşanan gelişmelerin etkisinin verilere henüz yansımadığını belirtiyor. Artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskı yaratmasından korkuluyor. 7 8 FED BAŞKANI WARSH'TAN ENFLASYON UYARISI ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Kevin Warsh son yaptığı açıklamada yüksek enflasyona izin veremeyeceklerini açıkladı. Fed yöneticileri de enflasyon hedefinin yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda Fed'in olası bir faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini verdi. 8 8 Uzmanlar da enflasyonist baskı ile Fed'in bu yıl içinde olası faiz artırımına gidebileceğine yönelik tahminlerini artırdı. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.



