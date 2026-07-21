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Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: 3'ü doktor 15 kişi gözaltında!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: 3'ü doktor 15 kişi gözaltında!
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Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: 3'ü doktor 15 kişi gözaltında!

Son dakika haberi: Gülistan Doku soruşturmasında aralarında 3 doktorunda bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika: 3'ü doktor 15 kişi gözaltında!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

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