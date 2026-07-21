Altın tırmanışa mı geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

ABD ile İran arasındaki gerilimde, 10 günlük ateşkes teklifi piyasaları hareketlendirdi. Tahran'a iletilen bu teklif, diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisini doğurdu. Altın fiyatları, küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz politikalarında rahatlama olacağı öngörüsüyle yükselişe geçti. Peki bugün, 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

1 7 ABD ile İran arasındaki gerilimde, 10 günlük ateşkes teklifi piyasaları hareketlendirdi. Tahran'a iletilen bu teklif, diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisini doğurdu. Altın fiyatları, küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz politikalarında rahatlama olacağı öngörüsüyle yükselişe geçti. Peki bugün, 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? 2 7 ABD ile İran arasında tırmanan gerilimde gündeme gelen 10 günlük ateşkes teklifi, piyasalar üzerinde çift yönlü etki yarattı. Tahran'a iletilen teklif sonrası diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisi petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, altın tarafında ise yükseliş ivme kazandı. 3 7 Altının ons fiyatı bu sabah saat 08:20 itibarıyla düne göre yüzde 1 yükselişle 4049 dolardan alıcı buluyor. 4 7 Gram altın yüzde 1 yükselişle 6145 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10101 TL seviyesine çıktı. Spot gümüş ise yüzde 2,8 yükselişle 57,84 dolar seviyesinde. 5 7 Petroldeki gevşemenin küresel enflasyon baskısını hafifleteceği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarında elini rahatlatacağı beklentisi, altın fiyatlarını bir miktar yukarı taşıdı. 6 7 Ancak son dönemde yaşanan gerilim ile petrol fiyatlarının yükselmesi uzun vadede enflasyonist baskı yaratmaya devam ediyor. Analistler Hürmüz Boğazındaki petrol akışının yeniden başlamaması halinde Brent petrol fiyatlarının varil başına 120 doları aşabileceğini ifade ediyor. 7 7 ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinden uzak kalmaya devam etmesi durumunda faiz artırımının gündeme gelebileceğini belirtmişti. Faiz getirisi olmayan altın yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.



