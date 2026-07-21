Altın tırmanışa mı geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Altın tırmanışa mı geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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ABD ile İran arasındaki gerilimde, 10 günlük ateşkes teklifi piyasaları hareketlendirdi. Tahran'a iletilen bu teklif, diplomatik kanalların yeniden açılabileceği beklentisini doğurdu. Altın fiyatları, küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği ve Fed'in faiz politikalarında rahatlama olacağı öngörüsüyle yükselişe geçti. Peki bugün, 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?