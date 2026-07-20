Oğuzhan Uğur hakkında flaş gelişme: 9 kişi ile birlikte tutuklama talebi!

Son dakika haberi... Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur’un da olduğu 10 şüphelinin ifade işlemleri son erdi. 10 ismin de tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Uğur, emniyetteki ifadesinde Ahbap Derneği'ne para aktarımında bulunmadığını ve yalnızca bilgi paylaştığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından Uğur ve beraberindeki 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında daha sonra gözaltına alınan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Ömer Güner'in de yer aldığı öğrenildi.

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ADLİYEDE İFADE İŞLEMİ YAPILDI

Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur’un da olduğu 10 şüphelinin ifade işlemleri yapıldı

İfadeleri tamamlanan Uğur ve 9 kişinin tutuklanması talep edildi. Uğur, güveni kötüye kullanma ve suç gelirini aklamayla suçlandı.

Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu da dikkat çekiyor. Raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. Oğuzhan Uğur'un işlemlerinin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı bilirkişi raporunda belirtildi.

Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği ile özellikle deprem zamanındaki ilişkileri ile dikkat çeken Uğur, kendilerine gelen parayı direkt 'Ahbap'a aktardıklarını' söylemişti.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uğur'un emniyet ifadesinde para aktarıldığı iddialarını reddettiği ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, deprem bölgesindeki ‘para topluyoruz’ ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek, “Hesaplarımıza inceleneceği üzere bir kuruş dahi para yatmamıştır. AHBAP’a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir. Aktardığımız şey para değil bilgidir. AHBAP Derneği faaliyetlerinde kesinlikle rol almadım. Ancak sadece diğer kurum ve dernekler gibi IBAN’larını ve telefonlarını paylaştım. AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım.” dedi.

Haluk Levent’i medyadan tanıdığını söyleyen Uğur, emniyetteki ifadesinde, “Haluk Levent ilk defa 2018 yılında programıma konuk ettiğimde tanışmıştım. Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Haluk Levent dışında Ahbap Derneği’nden kimseyi tanımam. Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda bende hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım.” dedi.

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